«Челси» на страницах своего официального сайта объявил об увольнении Грэма Поттера с должности главного тренера. Решение принято на следующий день после поражения команды от «Астон Виллы» (0:2), в результате которого «пенсионеры» опустились уже на 11-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.

Грэм Поттер работал с «Челси» с сентября прошлого года. Под руководством этого специалиста команда провела 31 матч. Результаты, мягко говоря, оставляли желать лучшего: 12 побед, 8 ничьих, 11 поражений.

«Челси» поблагодарил Поттер за работу и отметил его вклад, в частности выход в четвертьфинал Лиги чемпионов.