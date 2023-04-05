«Челси» проводит худший за 99 лет сезон с точки зрения забитых голов

Атака «Челси» показывает ужасающие результаты.

В прошедшем во вторник поединке против «Ливерпуля» лондонцы вновь не смогли забить, но и не пропустили – 0:0. После 29 туров Премьер-лиги в активе «синих» всего 29 голов – личный антирекорд за последние 99 лет и третий худший показатель за всю историю клуба, отмечает Opta. Только в сезонах 1921/22 и 1923/24 дела обстояли ещё хуже – 23 и 16 забитых мячей соответственно после тех же 29 туров чемпионата Англии.

С 39 набранными очками «Челси» располагается на 11-й строчке в турнирной таблице Премьер-лиги. 8 апреля лондонский коллектив, оставшийся без рулевого после увольнения Грэма Поттера, сыграет на выезде с «Вулверхэмптоном».