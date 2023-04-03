Клопп признался, что не боится увольнения

Рулевой «Ливерпуля» Юрген Клопп признался в том, что он не боится увольнения из клуба.

«Нет, я не боюсь [увольнения]. Не нужно этого бояться. Я здесь не как талисман, и я здесь не для того, чтобы меня рисовали на фресках. Я здесь для того, чтобы приносить пользу. Я знаю это на 100%», - сказал Клопп журналистам в понедельник.

Клопп работает у руля «Ливерпуля» с октября 2015 года.

В настоящий момент «Ливерпуль» занимает восьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Ближайший матч команда Юргена Клоппа проведёт 4 апреля – против «Челси» на поле соперника.

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