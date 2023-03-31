Что случится с «Ливерпулем», если команда не пробьётся в Лигу чемпионов

«Ливерпуль» рискует впервые за семь лет пропустить сезон в Лиге чемпионов. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, к чему это приведёт.

На протяжении последних шести сезонов «Ливерпуль» неизменно финишировал в топ-4 Премьер-лиги, что давало ему право выступать в Лиге чемпионов. В текущем розыгрыше чемпионата мерсисайдцы рискуют оказаться за рамками квартета. Сейчас они шестые, а по потерянным очкам – и вовсе седьмые. При этом борьба на финише ожидается горячей:

Место Команда И О 3 «Манчестер Юнайтед» 26 50 4 «Тоттенхэм» 28 49 5 «Ньюкасл» 26 47 6 «Ливерпуль» 26 42 7 «Брайтон» 25 42 8 «Брентфорд» 27 42

Непопадание в Лигу чемпионов может обернуться серьёзными трудностями для «Ливерпуля». Прежде всего, это финансово ударит по клубу. В прошлом году, дойдя до финала, «Ливерпуль» заработал порядка 122 миллионов долларов, в этом – уже 42, а ещё около 37 получит по итогам турнира за распределение от телеправ. За последние шесть лет «Ливерпуль» от Лиги чемпионов заработал более 700 миллионов долларов, при этом прибыль клуба после уплаты налогов была скромной – чуть более 9 миллионов. Таким образом, легко посчитать, что даже один сезон без Лиги чемпионов может добавить финансовых трудностей.

Понятное дело, что «Ливерпуль» не обанкротится, ему не понадобится устраивать распродажу лидеров. Однако мерсисайдцам придётся затянуть пояса, а это как раз на текущем витке развития клуба совсем некстати.

Например, «Ливерпуль» мечтает подписать Джуда Беллингема, чей трансфер летом будет стоить более 130 миллионов долларов. Однако при режиме экономии осуществление такого перехода будет довольно проблематичным. Конечно, не стоит исключать, что у «Ливерпуля» хватит средств. Тем не менее вопрос заключается в том, захочет ли Беллингем переходить в команду без Лиги чемпионов. По данным прессы, «Реал» и «Манчестер Сити» сейчас выглядят для полузащитника дортмундской «Боруссии» более привлекательными вариантами, в том числе и по этой причине.

При этом «Ливерпуль» находится в ситуации, когда для достижения серьёзных результатов команде требуется основательная перестройка. Никто не спорит с тем, что мерсисайдцам нужно кардинально обновлять среднюю линию. У Джеймса Милнера, Алекса Окслейд-Чемберлена и Наби Кейта контракты завершаются (продление их стоит денег, не будем забывать), при этом есть сомнения в необходимости Джордана Хендерсона, Фабиньо, Тьяго Алькантары, Кёртиса Джонса, Харви Эллитта и Фабио Карвальо. Конечно, это не значит, что все они уйдут. Однако «Ливерпулю» нужно подписать как минимум двух новых хавбеков.

С новыми трансферами проблемы те же. Игроки, которые нужны «Ливерпулю», стоят денег, и им интересно играть в Лиге чемпионов. Среди потенциальных новичков называются Деклан Райс из «Вест Хэма», Мойзес Кайседо и Алексис Мак Аллистер из «Брайтона», Мэйсон Маунт из «Челси», Николо Барелла из «Интера». Каждый из них будет стоить в районе 100 миллионов евро (напомним, что мерсисайдцам нужны двое). При этом каждый из них предпочтёт переход в клуб, выступающий в Лиге чемпионов. Конечно, пример Каземиро, который перешёл в «МЮ», доказывает, что отсутствие главного еврокубка не является ключевым, но всё же остаётся важным доводом.

Надо понимать, что «Ливерпулю» для попадания в Лигу чемпионов в будущем сезоне нужны хорошие игроки. Если этим летом мерсисайдцы подпишут тех, которые не смогут решить проблему, то проблемы будут лишь нарастать.

Отдельный вопрос – это будущее Юргена Клоппа. Стоит ли продолжать делать на него ставку? Не захочет ли Клопп сам уйти после неудачного сезона? Если он останется, то сможет ли вернуть «Ливерпуль» на прежний уровень? Вопросов, которые в клубе будут обсуждаться, много. При этом длительный контракт немца подразумевает серьёзную неустойку при его расторжении, что тоже может стать финансовым ударом.

Не стоит забывать, что при этом Fenway Sports Group рассматривала вариант с продажей «Ливерпуля». Без доходов от Лиги чемпионов, с менее звёздными игроками стоимость может снизиться.

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Самое страшное для «Ливерпуля» сейчас – это попасть в ситуацию, когда из-за непопадания в Лигу чемпионов команда станет слабее, после чего вновь не попадёт в турнир. Можно вспомнить, что «Арсеналу» потребовалось время, доверие к тренеру и успешная трансферная политика, чтобы оказаться там, где он находится сейчас. «МЮ» последние годы постоянно барахтается на грани топ-4, но уже давно не выглядит претендентом на чемпионство или победу в Лиге чемпионов. По этой причине мерсисайдцам нужно сейчас сделать всё, чтобы протиснуться в квартет сильнейших.

Роман Андреев