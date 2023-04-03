Некоторые игроки «Челси» называли уволенного тренера Гарри Поттером

Стали известны подробности увольнения Грэма Поттера с поста главного тренера «Челси». По информации от инсайдера Мэтта Лоу, одной из причин стали неподобающие отношения тренера с некоторыми игроками команды.

Как сообщает источник, некоторые игроки переходили рамки рабочего этикета, называя тренера Гарри Поттером – в силу наличия у Грэма одной и той же фамилии с героем одноимённой серии фильмов. У руководства в целом сложилось впечатление, что Поттер не умеет подобающим образом выстраивать отношения с футболистами, по крайней мере с игроками топ-куба.

Напомним, Поттер был назначен в «Челси» в начале сентября. Англичанин тренировал команду неполных 7 месяцев. После его ухода «синие» располагаются на одиннадцатом месте в АПЛ.