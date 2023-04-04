Клопп признался, что «Ливерпулю» будет крайне трудно рассчитывать на попадание в топ-4

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о шансах своей команды на финиш в верхней четвёрке Премьер-лиги.

В настоящий момент мерсисайдцы занимают восьмую строчку. Отставание от идущего на четвёртом месте «Тоттенхэма» – восемь очков.

«Это будет трудно. Если ты хорош, ты должен регулярно побеждать, но мы этого не делаем. Всё остальное – это отговорки. Пока мы не имеем стабильности, никаких серьёзных надежд на попадание в верхнюю четвёрку быть не может», – цитирует Talksport Клоппа.

Сегодня в 22:00 по московскому времени «Ливерпуль» сыграет в Лондоне против «Челси». Текстовая трансляция матча будет представлена на портале LiveResult.