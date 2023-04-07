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Ковачич: «Хорошо, что Лэмпард вернулся»

07 Апреля 2023 • 12:35 Комментировать
Челси
0:0
Ливерпуль
окончен

Полузащитник «Челси» Матео Ковачич прокомментировал возвращение Фрэнка Лэмпарда на пост главного тренера команды. Напомним, англичанин будет исполнять обязанности наставника до конца нынешнего сезона, пока руководство не определится с постоянным тренером.

«Хорошо, что Лэмпард вернулся и попытается изменить наш сезон. Мы должны действовать лучше. Хочется поблагодарить Грэма Поттера за его работу, он оказался в очень сложной ситуации», – цитирует Ковачича официальный сайт «Челси».

К текущему моменту «Челси» занимает одиннадцатую строчку в Английской премьер-лиге. Клуб рискует выдать свой худший финиш в чемпионате в 21 веке.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Фрэнк Лэмпард Матео Ковачич
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