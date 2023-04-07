Ковачич: «Хорошо, что Лэмпард вернулся»

Полузащитник «Челси» Матео Ковачич прокомментировал возвращение Фрэнка Лэмпарда на пост главного тренера команды. Напомним, англичанин будет исполнять обязанности наставника до конца нынешнего сезона, пока руководство не определится с постоянным тренером.

«Хорошо, что Лэмпард вернулся и попытается изменить наш сезон. Мы должны действовать лучше. Хочется поблагодарить Грэма Поттера за его работу, он оказался в очень сложной ситуации», – цитирует Ковачича официальный сайт «Челси».

К текущему моменту «Челси» занимает одиннадцатую строчку в Английской премьер-лиге. Клуб рискует выдать свой худший финиш в чемпионате в 21 веке.