Милнер вышел на третье место в списке самых опытных игроков в истории АПЛ

В отложенном матче восьмого тура английского чемпионата «Челси» принимает в домашней игре «Ливерпуль». Это уже 610-е выступление в английской Премьер-лиге для Джеймса Милнера, полузащитника «Ливерпуля», и в этом матче он обошел по количеству игр в высшей лиге чемпионата Англии Фрэнка Лэмпарда, у которого осталось 609 игр.

Впереди только двое игроков, это Гарет Бэрри с 653 матчами, а также легендарный Райан Гиггз, который успел сыграть в 632 матчах в АПЛ, причем все провел за «Манчестер Юнайтед». Милнер выступает за свой нынешний клуб с 2015 года.

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