Бывший тренер «Челси» Грэм Поттер очень спокойно отреагировал на своё увольнение. По информации от журналиста Мэтта Лоу, английский специалист узнал о новости на тренировочной базе клуба и отнёсся к этому очень профессионально.

Отмечается, что Поттер согласился на выходное пособие от руководства «Челси». Клуб таким образом избежал обязательства выплаты компенсации в размере 57 миллионов евро за увольнение.

Напомним, временно исполняющим обязанности тренера «Челси» был назначен Бруно Сальтор, который пришёл в клуб в качестве помощника Поттера. Испанец ранее выступал за английский «Брайтон» в качестве футболиста.