«Ливерпуль» до сих пор не предложил Милнеру новый контракт, несмотря на желание Клоппа

Ветеран «Ливерпуля» Джеймс Милнер пока не дождался предложения от клуба по новому контракту.

Соглашение 37-летнего хавбека истекает в июне текущего года, и Юрген Клопп, как известно, хотел бы сохранить игрока на следующий сезон, так как ценит его опыт, лидерские качества и универсальность. По информации Athletic, «Ливерпуль» по-прежнему не начал переговоры с Милнером, несмотря на запрос тренера. Сам футболист также настроен продолжить сотрудничество с мерсисайдцами.

Джеймс Милнер выступает за «Ливерпуль» с 2015 года. В текущем сезоне он появился на поле 32 раза, отметившись двумя ассистами.