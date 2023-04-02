В воскресенье вечером «Челси» проинформировал общественность об отставке Грэма Поттера с должности главного тренера. На временной основе с командой будет работать Бруно Сальтор, о чём сообщила пресс-служба клуба. 42-летний испанец входил в тренерский штаб Поттера.

«Челси» также отметил, что Поттер согласился сотрудничать с клубом, чтобы переходный процесс прошёл более гладко.

Ближайший матч Премьер-лиги Англии «Челси» проведёт 4 апреля – против «Ливерпуля» на своём поле. На текущий момент лондонская команда располагается лишь на 11-й позиции в турнирной таблице чемпионата.