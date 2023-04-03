Нагельсманн близок к подписанию контракта с «Челси»

Бывший главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн в ближайшее время может стать новым наставником лондонского «Челси».

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, боссы «синих» провели успешные переговоры с 35-летним специалистом. Источник отмечает, что самого Нагельсманна привлекает долгосрочный проект «Челси». Добавим, что основными конкурентами Нагельсманна называют Маурисио Почеттино и Луиса Энрике.

«Челси» занимает 11-е место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, имея в своем активе 38 набранных очков после 28 матчей. Завтра, 4 апреля, лондонский клуб примет на своем поле «Ливерпуль». Начало игры запланировано на 22:00 по мск.