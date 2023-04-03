Фаулер считает, что «Ливерпулю» будет трудно купить звёздных игроков летом

Бывший игрок «Ливерпуля» Робби Фаулер высказался о предстоящей трансферной кампании мерсисайдцев.

«Красные» проводят неудачный сезон, из-за чего рискуют финишировать в Премьер-лиге вне зоны Лиги чемпионов. После 28 туров команда Юргена Клоппа занимает лишь восьмую строчку в турнирной таблице.

«Можете ли вы представить приход в «Ливерпуль» Джуда Беллингема или Мэйсона Маунта, если клуб не попадёт в Лигу чемпионов? Откровенно говоря, я сомневаюсь в этом.

На Беллингема также претендуют «Манчестер Сити» и «Реал», которые будут выступать в Лиге чемпионов, и это, конечно, делает борьбу очень неравной», – проводит Goal слова Фаулера.