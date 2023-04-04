«Челси» проводит свой худший сезон в 21-м веке на данный момент

В отложенном матче восьмого тура английского чемпионата «Челси» принимает в домашней игре «Ливерпуль», и победа помогла бы исправить очень нехорошее турнирное положение лондонского клуба.

Сейчас он занимает одиннадцатое место в турнирной таблице чемпионата. - столь неудачно клуб в этой фазе сезона, буквально за девять-десять игр до конца чемпионата, не располагался с сезона 1995/1996.

Иными словами, сейчас «Челси», уже дважды увольнявший тренера по ходу чемпионата, проводит свой худший сезон в нынешнем столетии.

Следить за событиями игры между «Челси» и «Ливерпулем» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.