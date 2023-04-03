Луис Диас и Алькантара не помогут «Ливерпулю» в матче с «Челси»

Два футболиста «Ливерпуля» не успели восстановиться к завтрашнему матчу против лондонского «Челси», который состоится в рамках Английской премьер-лиги. Главный тренер Юрген Клопп заявил, что полузащитники Луис Диас и Тьяго Алькантара не попадут в состав на матч против «пенсионеров».

«Луис Диас не сыграет в завтрашнем поединке. Не могу сказать, что он вернётся к игре с «Арсеналом», это смотрится маловероятно. Что касается Тьяго, посмотрим, как он будет смотреться в следующие дни, но завтра он совершенно точно не сыграет», – дал понять Клопп на пресс-конференции.

Напомним, Диас получил свою травму ещё осенью, тогда как Тьяго пропустил последние несколько недель.