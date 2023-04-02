Нагельсманн готов пересмотреть свои планы ради работы в «Челси»

Наставник Юлиан Нагельсманн может вернуться к тренерской работе до завершения сезона.

24 марта немецкий специалист был уволен из «Баварии». Сообщалось, что Нагельсманн планирует взять отпуск до лета, так как предпочитает занять новый пост с начала следующего сезона, однако, как информирует журналист Флориан Плеттенберг, ради «Челси» рулевой готов пересмотреть свои планы. Он находится в дружеских отношениях с техническим директором лондонцев Кристофером Вивеллом, с которым работал в «РБ Лейпциге».

Напомним, что «Челси» остался без главного тренера сегодня – клуб отправил в отставку Грэма Поттера.