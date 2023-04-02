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«Челси» планирует назначить Нагельсманна вместо уволенного Поттера

02 Апреля 2023 • 22:45 Комментировать (1)
Челси
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Ливерпуль
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04.04 22:00

Бывший наставник «Баварии» Юлиан Нагельсманн в скором времени может возглавить «Челси».

Сегодня клуб официально объявил об отставке Грэма Поттера, показавшего неудовлетворительные результаты в Премьер-лиге за неполные семь месяцев работы у руля лондонцев. Как сообщается в обновлённом отчёте журналиста Нэйтана Гиссинга, «Челси» рассматривает Нагельсманна в качестве основного кандидата на роль преемника Поттера после увольнения англичанина.

Юлиан Нагельсманн покинул «Баварию» 24 марта, уступив место Томасу Тухелю, который начинал текущий сезон в должности главного тренера всё того же «Челси».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Юлиан Нагельсманн Грэм Поттер
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ЧЕЛСИ ЛИВЕРПУЛЬ
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