«Челси» планирует назначить Нагельсманна вместо уволенного Поттера

Бывший наставник «Баварии» Юлиан Нагельсманн в скором времени может возглавить «Челси».

Сегодня клуб официально объявил об отставке Грэма Поттера, показавшего неудовлетворительные результаты в Премьер-лиге за неполные семь месяцев работы у руля лондонцев. Как сообщается в обновлённом отчёте журналиста Нэйтана Гиссинга, «Челси» рассматривает Нагельсманна в качестве основного кандидата на роль преемника Поттера после увольнения англичанина.

Юлиан Нагельсманн покинул «Баварию» 24 марта, уступив место Томасу Тухелю, который начинал текущий сезон в должности главного тренера всё того же «Челси».