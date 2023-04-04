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«Ливерпуль» бесплатно отпустит Наби Кейта и Окслейда-Чемберлена

04 Апреля 2023 • 14:16 Комментировать
Челси
...
Ливерпуль
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Через 6 ч. 10 мин.

Полузащитники Наби Кейта и Алекс Окслейд-Чемберлен покинут «Ливерпуль» после окончания текущего сезона. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации журналиста, такое решение было принято еще в ноябре прошлого года. Помимо этого, арендованный хавбек Артур Мело вернется в «Ювентус», «Ливерпуль» не станет его выкупать.

В текущем сезоне Окслейд-Чемберлен принял участие в 13 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом. Кейта сыграл в 13 встречах за «Ливерпуль», а Артур появился на поле всего четыре раза.

Подопечные Юргена Клоппа занимают восьмое место в АПЛ, набрав 42 очка за 27 игр.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Алекс Окслейд-Чемберлен Наби Кейта Артур Мело трансферы футбола - лето 2023
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ЧЕЛСИ ЛИВЕРПУЛЬ
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