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Терри рассказал, при каких обстоятельствах он вернётся к тренерской работе

03 Апреля 2023 • 16:24 Комментировать
Лестер
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Астон Вилла
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04.04 21:45

Экс-тренер «Астон Виллы» Джон Терри ответил на вопрос, готов ли он вернуться к тренерской работе.

«Я уже закончился как тренер, сейчас я готов вернуться к работе только в том случае, если меня пригласит «Челси» в основную команду. Я готов работать в любой роли», — приводит слова Терри Daily Mail.

Специалист признался, что ему нравится быть консультантом команды. Терри заявил, что ушел из «Астон Виллы» по семейным обстоятельствам, ему нравится тренировать, но после ряда неудачных собеседований у него пропало желание продолжать.

Напомним, 42-летний Терри был тренером «львов» с 2018 по 2021 год.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Джон Терри Астон Вилла
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