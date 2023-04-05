Хаверц: «Должны были побеждать»

В отложенном матче восьмого тура английского чемпионата «Челси» не сумел переиграть «Ливерпуль», матч между ними, как и в первом круге, завершился нулевой ничьей. Между тем Кай Хаверц, автор победного для «Челси» гола в финале Лиги чемпионов 2020/2021, считает, что его команда должна была победить.

- Я думаю, что мы должны были побеждать, потому что играли лучше, особенно в первом тайме. У нас было много шансов. Второй тайм был плотнее, но в первом мы имели преимущество, - цитирует слова Хаверца BBC Sport.

В следующем туре чемпионата команде Хаверца предстоит съездить в Вулверхэмптон.