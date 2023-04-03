В воскресенье Тодд Боэли вновь сделал сумасшедший ход в управлении «Челси», уволив Грэма Поттера, которого нанял по ходу этого сезона. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, кто теперь примет «синих».

Краткий ответ на вопрос «кто возглавит «Челси»?» простой. Безумец! Начало эры Тодда Боэли показало, что американец абсолютно ничего не смыслит в футболе, и каждый наставник должен это понимать. Тренер, который возглавит «Челси», должен учитывать, что в клубе не будет ни поддержки, ни спокойствия, ни стратегии. Уволить Томаса Тухеля сразу после завершения летнего трансферного окна, нанять Грэма Поттера, рассказывать о вере в него и не дать даже провести подготовку к новому сезону – просто абсурдное решение руководства клуба.

В английской прессе основным претендентом называется Юлиан Нагельсманн. Откровенно говоря, немцу не стоит бросаться в этот омут с головой. Молодой тренер только что довольно странно покинул «Баварию». Однако после выстроенного мюнхенского клуба, где такие решения единичны, принимать «Челси», где творится хаос, выглядит безумием. У Нагельсманна нет опыта работы за границей, и в этой ситуации принять «синих» в их текущем состоянии – это большой риск для репутации. Если уж наставник хочет принять «Челси», то стоит подождать до лета, чтобы иметь время на подготовку.

Разговоры про Маурисио Почеттино выглядят пока неправдоподобными. Аргентинца сватают в «Реал», и мадридский клуб – более престижное место работы. В этой ситуации бросаться на предложение из «Челси» кажется не самым продуманным шагом. Лондонский клуб не имеет стратегии и понимания, а Почеттино считается вдумчивым тренером, которому для достижения результата нужна поддержка. При этом аргентинец старается выстраивать систему, но большой вопрос, насколько это возможно, когда клуб пачками покупает футболистов, причём не всегда следуя логике.

«Челси» сейчас стал клубом, в котором любой тренер может испортить свою репутацию. По этой причине это вряд ли место для молодых специалистов. Рубен Аморим из «Спортинга», например, точно должен будет отказаться от возможности принять «синих», если вдруг она возникнет. Лондонцам сейчас не помогут вдумчивые специалисты со стратегией. Зинедин Зидан едва ли сможет успокоить ситуацию и наладить работу.

Если говорить о каких-то спортивных успехах, то «Челси» сейчас в роли тренера нужен повелитель хаоса. Такой специалист, который сумеет быстро сколотить команду, принять давление на себя. На ум приходят фамилии наставников, которые в «Челси» уже работали. Антонио Конте вообще до «Тоттенхэма» выглядит мастером по быстрому построению команды из любого материала. Итальянец умел быстро разбираться с тем, что есть, и делать что-то простое, но дающее результат. Правда, сложно себе представить, что «Челси» позовёт Конте после его работы в «Тоттенхэме».

Второй кандидат – это Жозе Моуринью. Возможно, «Челси» сейчас нужен не столько тренер, сколько человек, который станет вожаком для молодых игроков и будет принимать на себя давление прессы и решения безумного владельца. Правда, результат мог бы дать Моуринью в свои лучшие годы, потому что в последнее время он не очень справляется со своей задачей.

Однако «Челси» наверняка позовёт какого-то молодого тренера, надеясь на его способности. Если же руководство лондонцев не изменит свой подход, то у юного специалиста не получится добиться результата. И уж точно не надо бросаться в «Челси» сейчас по ходу сезона. Выиграть Лигу чемпионов у лондонцев в их нынешнем положении не получится, зато руководство это посчитает неудачей уже нового тренера.

Роман Андреев