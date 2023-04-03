«Ливерпуль» заинтересован в полузащитнике «Айнтрахта»

Полузащитник франкфуртского «Айнтрахта» Йеспер Линдстрём может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге. Об этом в социальных сетях сообщил журналист Флориан Плеттенберг.

Источник также добавляет, что «Ливерпуль» уже вышел на связь с «Айнтрахтом» для обсуждения потенциального трансфера. В гонке за молодым датчанином также участвует другой английский клуб – лондонский «Арсенал».

23-летний Йеспер Линдстрём проводит свой второй сезон в Бундеслиге в составе «Айнтрахта». На счету футболиста семь голов и две результативные передачи в нынешнем розыгрыше чемпионата Германии.