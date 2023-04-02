«Челси» не придётся выплачивать Поттеру всю его зарплату по долгосрочному контракту в виде неустойки

Англичанин занял свой пост в сентябре, подписав пятилетний контракт, однако спустя менее чем семь месяцев был уволен из-за неудовлетворительных результатов. Поттер был одним из самых высокооплачиваемых тренеров в Премьер-лиге, и досрочное расторжение долгосрочного договора могло обойтись «Челси» в гигантскую сумму. Как сообщает журналист Давид Орнштейн, боссам лондонцев всё же не придётся компенсировать рулевому всю полагающуюся ему по контракту зарплату за пять лет, однако неустойка всё равно будет весьма солидной.

Напомним, что за назначение Грэма Поттера в сентябре «Челси» пришлось заплатить «Брайтону» более 24 млн евро.