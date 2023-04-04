Челси - Ливерпуль: где смотреть прямую трансляцию онлайн

Во вторник состоится отложенный матч восьмого тура Премьер-лиги между «Челси» и «Ливерпулем». Топ-команды проваливают сезон, у «синих» уже две тренерские отставки по ходу турнира и 11-е место, «красные» недалеко ушли (восьмые), проиграв два матча кряду. Добавим, что последние три очных матча завершились со счетом 0:0, а в целом ничейная серия - уже пять встреч. Сейчас каждое очко на вес золота, и наверняка соперники покажут себя с лучшей стороны в этом поединке. Он стартует в 22:00 и будет показан на «Сетанта Спортс 1 Евразия», «Сетанта Спортс 1 Беларусь», beIN Sports, Sky Sport, DAZN Espana, Arena Sport, Via Play и других каналах. Текстовая трансляция запланирована на LiveResult.ru.