Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем открыт к переходу в «Ливерпуль» ближайшим летом, несмотря на то, что мерсисайдская команда рискует не попасть в Лигу чемпионов. По информации от журналиста Пола Джойса, англичанин готов присоединиться к коллективу Юргена Клоппа.

Напомним, «Ливерпуль» является одним из многих претендентов на Беллингема. Игрок также является главной трансферной целью мадридского «Реала», но «королевский клуб» при этом не готов платить требуемые 140-150 миллионов евро.

Беллингем также имеет вариант с продолжением карьеры в «Манчестер Сити», куда его звал бывший партнёр по дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн, а также напарник по сборной Англии Джек Грилиш.