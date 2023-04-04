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Два отменённых гола и домашняя ничья с «Ливерпулем» – это первый матч «Челси» после резкого увольнения Поттера

04 Апреля 2023 • 23:54 Комментировать (2)
Челси
0:0
Ливерпуль
окончен

Лондонский «Челси» и «Ливерпуль» схлестнулись в рамках чемпионата Англии. Перенесённая встреча 8-го тура АПЛ состоялась 4 апреля на стадионе «Стэмфорд Бридж».

Протокол игры  
Челси0:0Ливерпуль
Аррисабалага КепаФофана УэслиКулибали КалидуКукурелья МаркДжеймс Рис IIКанте Н'Голо 70' (Галлахер Конор ( 70') Фернандес ЭнцоКовачич Матео  68'Чилуэлл Бен 78' (Мудрик Михаил ( 78') Фелиш Жоау 85' (Стерлинг Рахим ( 85') Хаверц Кай
Запасные: Менди ЭдуарЛофтус-Чик РубенМадуэке НониПулишич КристианБадьяшиль БенуаМаунт Мэйсон
Алиссон БекерГомес ДжоМатип Жоэль  46'Конате ИбраимаЦимикас Костас  56' 66' (Робертсон Эндрю ( 66') Хендерсон ДжорданФабиньо Энрике  74'Джонс Кёртис  61' 79' (Милнер Джеймс ( 79') Жота ДиогуФирмино Роберто 65' (Салах Мохамед ( 65') Нуньес Дарвин 79' (Гакпо Коди ( 79')
Запасные: Филлипс НатаниэльКеллехер КаомхинМело АртурКарвалью ФабиуАлександер-Арнольд Трент
04 апреля. Стадион "Стэмфорд Бридж" (Лондон).

 

Дебют Бруно Сальтора в качестве главного тренера «Челси» выпал на огненный матч. Мало того, что Поттера убрали очень неожиданно и резко, так ещё и играть нужно против «Ливерпуля» на «Стэмфорд Бридж». Сальтор схему менять не стал: вышел в три защитника, по краям Чилуэлл с Джеймсом, в центре поля мощный кулак из Фернандеса и Канте, а впереди трио Ковачич – Хаверц – Жоау Фелиш.

У Клоппа сюрпризы: на скамейке запасных матч начали Мо Салах, Робертсон, Гакпо и Трент, даже в заявке на значился ван Дейк. Зато нашлось место в старте ветеранам Хендерсону и Фирмино. Но такое количество возрастных игроков обеспечило Клоппу разрывы между линиями. «Красные» с первых минут не поспевали за «синими», естественно, опасные моменты не заставили себя ждать.

Не поспевали защитники «Ливерпуля» за Жоау Фелишем, который постоянно вываливался на оперативный простор. В первом случае Конате помешал пробить португальцу из выгодной ситуации, во втором – Жоау всё-таки протолкнул мяч на Ковачича, хорват с острого угла стрелял, но попал в защитника. А давление «Челси» всё усиливалось, команда вышла по-настоящему заряженной.

Опаснейший прострел Фелиша из-под Матипа должен был становится добычей Хаверца, но Кай проиграл мгновение Алиссону. Затем Джеймс даже забил, едва не порвав сетку мощнейшим ударом с отскока, но офсайд был зафиксирован у Энцо Фернандеса, который и доставил мяч Рису. «Ливерпуль» хоть чем-то ответил только в компенсированное к первому тайму время: сначала дальний удар Джо Гомеса из-под перекладины достал Кепа, а затем с углового поймал отскок Фабиньо, но тут уже сблокировал Фофана.

Второй тайм «Челси» начал со второго незасчитанного гола. Мимо Цимикаса прошла передача Хаверца, Кай вылетает на Алиссона, бьёт в голкипера, а затем локтем досылает мяч в ворота. Тейлор посмотрел повтор и решил, что так играть нельзя. Снова отменён гол «Челси». После этого «синие» чуть угасли, а у «Ливерпуля» достойно работал в атаке только Дарвин Нуньес. Но этого катастрофически не хватало.

Сальтор же неохотно ротировал состав, выпустил Мудрика на 78-й минуте и Стерлинга на 85-й, но изменений в самом матче не произошло. Нулевую ничью расписали «Челси» и «Ливерпуль», оставшись в середине турнирной таблицы.

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Челси Ливерпуль
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
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Соломон
05 Апреля 2023 в 00:55
Смешно читать про полуторный состав Ливера на фоне отсутствия как такого основы Челси, который после ухода Тухеля, так и не сформировался как данность.Так что все таки легче было сделать, выиграть положив основу так сказать Ливерпуля на матч с уже давно нестабильным и неуверенным в себе Челси положив важные три очка, или рисковать основой в матче с Арсеналом?А то что Челси в любых других матчах должен был забивать, так это как вода мокрая, но воз и ныне там.
redwhite1959
05 Апреля 2023 в 00:05
Полтора тайма "Ливерпуль" играл полуторным составом - многие игроки основы оставались в течение 65 минут на скамейке запасных. Похоже Клопп очень серьёзно готовится к домашнему матчу с "Арсеналом" 9-го числа. "Челси" был ближе к победе, так как создал больше острых моментов. Но реализация! Как Ковачич из выгоднейшей позиции пробил выше ворот - уму непостижимо!(( Да и Хаверц с Фелишем запороли несколько верных моментов. Как-то не оправдывают эти двое свои высокие ценники(( У хозяев понравился 24-й номер, у гостей 27-й и 17-й.
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