Два отменённых гола и домашняя ничья с «Ливерпулем» – это первый матч «Челси» после резкого увольнения Поттера

Лондонский «Челси» и «Ливерпуль» схлестнулись в рамках чемпионата Англии. Перенесённая встреча 8-го тура АПЛ состоялась 4 апреля на стадионе «Стэмфорд Бридж».

Дебют Бруно Сальтора в качестве главного тренера «Челси» выпал на огненный матч. Мало того, что Поттера убрали очень неожиданно и резко, так ещё и играть нужно против «Ливерпуля» на «Стэмфорд Бридж». Сальтор схему менять не стал: вышел в три защитника, по краям Чилуэлл с Джеймсом, в центре поля мощный кулак из Фернандеса и Канте, а впереди трио Ковачич – Хаверц – Жоау Фелиш.

У Клоппа сюрпризы: на скамейке запасных матч начали Мо Салах, Робертсон, Гакпо и Трент, даже в заявке на значился ван Дейк. Зато нашлось место в старте ветеранам Хендерсону и Фирмино. Но такое количество возрастных игроков обеспечило Клоппу разрывы между линиями. «Красные» с первых минут не поспевали за «синими», естественно, опасные моменты не заставили себя ждать.

Не поспевали защитники «Ливерпуля» за Жоау Фелишем, который постоянно вываливался на оперативный простор. В первом случае Конате помешал пробить португальцу из выгодной ситуации, во втором – Жоау всё-таки протолкнул мяч на Ковачича, хорват с острого угла стрелял, но попал в защитника. А давление «Челси» всё усиливалось, команда вышла по-настоящему заряженной.

Опаснейший прострел Фелиша из-под Матипа должен был становится добычей Хаверца, но Кай проиграл мгновение Алиссону. Затем Джеймс даже забил, едва не порвав сетку мощнейшим ударом с отскока, но офсайд был зафиксирован у Энцо Фернандеса, который и доставил мяч Рису. «Ливерпуль» хоть чем-то ответил только в компенсированное к первому тайму время: сначала дальний удар Джо Гомеса из-под перекладины достал Кепа, а затем с углового поймал отскок Фабиньо, но тут уже сблокировал Фофана.

Второй тайм «Челси» начал со второго незасчитанного гола. Мимо Цимикаса прошла передача Хаверца, Кай вылетает на Алиссона, бьёт в голкипера, а затем локтем досылает мяч в ворота. Тейлор посмотрел повтор и решил, что так играть нельзя. Снова отменён гол «Челси». После этого «синие» чуть угасли, а у «Ливерпуля» достойно работал в атаке только Дарвин Нуньес. Но этого катастрофически не хватало.

Сальтор же неохотно ротировал состав, выпустил Мудрика на 78-й минуте и Стерлинга на 85-й, но изменений в самом матче не произошло. Нулевую ничью расписали «Челси» и «Ливерпуль», оставшись в середине турнирной таблицы.