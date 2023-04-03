Как «Челси» из победителя Лиги чемпионов на всех парах летит в Чемпионшип

Тодду Боэли потребовалось меньше сезона, чтобы выставить себя одним из самых неумелых управленцев в современном футболе. Увольнение Грэма Поттера тому яркое подтверждение. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, куда такое руководство может привести команду.

Прошлым летом Тодд Боэли принял «Челси» из рук Романа Абрамовича. Новый владелец получил прекрасно организованный клуб, который всего годом ранее выиграл Лигу чемпионов. Более того, в новый сезон лондонцы входили в роли одного из претендентов на победу в Премьер-лиге. Казалось, что Томас Тухель с командой сможет вмешаться в борьбу за самые высокие места.

Однако Боэли умудрился буквально своими руками сломать всё, что строилось. Новый владелец, который не разбирается в футболе (идея про схему 4-4-3 будет ещё долго преследовать американца), решил, что он всё понимает лучше всех. Выгнав команду управленцев Абрамовича, он решил, по сути, сам заняться комплектованием. Итогом этого стала безумная расточительность на трансферном рынке. Однако про деньги поговорим чуть позже. Чем отличается реальный футбол от компьютерной игры? Тем, что нельзя поменять половину состава и ждать результата! Команда – это не только набор характеристик отдельных футболистов, это ещё внутренняя химия, сыгранность, удовлетворенность внутри коллектива.

В матче против «Астон Виллы», который стал последним для Поттера, в основном составе пятеро игроков, которых в прошлом сезоне в команде не было. Трое из них и вовсе пришли лишь зимой. При этом главный тренер команды славился умением ставить именно командную, сложную игру. Однако для достижения результата нужна сыгранность, которой невозможно добиться в короткий промежуток времени с такими кадровыми изменениями.

Глядя на хаос в «Челси», всё больше верится в теорию, что именно лондонцы сорвали переход Хакима Зиеша в «ПСЖ», вдруг осознав в последний момент, что рискуют остаться в Лиге чемпионов без правого полузащитника. Совершенно не выглядит невероятной мысль, что Боэли не знал об ограничениях дозаявки в еврокубок.

Трансферная политика «Челси» при этом вызывает множество вопросов. Несмотря на огромное количество потраченных денег, в команде так и нет центрального нападающего, который просто необходим. Причём об этой необходимости было понятно ещё летом. Однако вместо решения этой проблемы «Челси» уже на лето подписал Кристофера Нкунку, который скорее действует чуть в оттяжке. Вот только на этой позиции у «синих» и так хватает игроков.

Ещё одна проблема агрессивной трансферной политики – сведение на нет всех усилий Романа Абрамовича на развитие собственной академии. Учитывая скупку всех подряд, у собственных воспитанников почти не остается возможности пробиться в состав. При этом академия «Челси» в последние годы стала едва ли не лучшей в Англии.

Стоит, конечно, поговорить о финансах. В этом сезоне уже многие обсуждают тему, как «Челси» вписывается в финансовый фейр-плей. Пока вроде «синим» это удается, с учётом уловок вроде длительных контрактов Мудрика и Бадиашиля. Однако в этом году «Челси» явно не пробьётся в Лигу чемпионов. При таком хаосе и сумасшедшей конкуренции в Англии нет уверенности, что «синие» смогут добиться этой цели в следующем сезоне. В какой-то момент финансовая ситуация в «Челси» может стать критичной. За примером далеко ходить не надо. «Эвертон» пару лет назад активно тратил много денег, но результата это не дало. В итоге сейчас «ириски» не могут себе позволить серьёзно усиливать состав, продают лидеров и болтаются в шаге от вылета.

Возможно, это звучит слишком пессимистично, но если в «Челси» не изменится управление, то через пару сезонов команда реально может начать бороться за выживание. Слишком пессимистичная картина? Возможно, но прямо сейчас «синие» уже на том же расстоянии от зоны Лиги чемпионов, как от зоны вылета. Всего за сезон команда проделала путь в середину таблицы.

Роман Андреев

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