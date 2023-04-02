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Кан отреагировал на слухи об интересе «Баварии» к Хаверцу

02 Апреля 2023 • 20:48 Комментировать
Челси
...
Ливерпуль
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04.04 22:00

Председатель правления «Баварии» Оливер Кан высказался о трансферных планах клуба на предстоящее лето.

После прихода на пост главного тренера Томаса Тухеля в СМИ усилились слухи о возможном подписании «Баварией» атакующего полузащитника Кая Хаверца, который знаком с наставником мюнхенцев по работе в «Челси».

«Не имеет смысла говорить об этом сейчас, – отвечает Кан на вопрос о вероятном подписании Хаверца. – В настоящий момент мы полностью сосредоточены на текущем сезоне, а не на том, что будет после. Сейчас мы с Тухелем не обсуждаем трансферы», – заявил в интервью Bild знаменитый экс-вратарь.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Бавария Оливер Кан Томас Тухель Кай Хаверц трансферы футбола - лето 2023
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ЧЕЛСИ ЛИВЕРПУЛЬ
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