55% голов «Ливерпуля» во вторых таймах последних 18 матчей АПЛ пришлись в ворота «Манчестер Юнайтед»

«Ливерпуль» не сумел огорчить «Челси» в поединке Английской премьер-лиги.

Встреча двух кризисных команд, прошедшая на «Стэмфорд Бридж», завершилась нулевой ничьей. Как отмечает Squawka, в активе «Ливерпуля» всего 11 забитых мячей во вторых таймах последних 18 матчей чемпионата Англии, причём больше половины этих голов (шесть) пришлись в ворота «Манчестер Юнайтед».

Напомним, что в начале марта команда Юргена Клоппа разгромила «красных дьяволов» на «Энфилде» со счётом 7:0, забив шесть мячей в ворота Давида де Хеа после перерыва.

После сегодняшней ничьей «Ливерпуль» остался на восьмом месте. «Челси» сохранил за собой 11-ю строчку.