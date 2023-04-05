Хаверц: «Всегда трудно, когда тренер уходит»

В отложенном матче восьмого тура английского чемпионата «Челси» не сумел переиграть «Ливерпуль», это был первый матч для лондонского клуба после расставания с Грэмом Поттером, и нападающий клуба Кай Хаверц не скрывает, что сейчас команда в сложной ситуации:

- Это непросто. Но так всегда, когда тренер покидает клуб. Мы, игроки, тоже чувствуем ответственность за это. Надо провести остаток сезона как можно лучше, мы не заслуживаем быть так низко в таблице, но мы в четвертьфинале Лиги чемпионов, среди восьми лучших команд Европы, - цитирует слова Хаверца BBC Sport.

В следующем туре «Челси» померяется силами с «Вулверхэмптоном».