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Инсайдер Романо поделился деталями возможного назначения Нагельсманна в «Челси»

03 Апреля 2023 • 01:30 Комментировать
Челси
...
Ливерпуль
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04.04 22:00

Известный инсайдер Фабрицио Романо рассказал о планах «Челси» на Юлиана Нагельсманна.

Недавно уволенный из «Баварии» рулевой может стать сменщиком Грэма Поттера, которого «Челси» отправил в отставку в воскресенье. Как утверждает Романо, боссы лондонцев действительно считают Нагельсманна приоритетным кандидатом, как и предполагалось ранее. Английскому гранду придётся выплатить компенсацию «Баварии», если 35-летний специалист будет назначен до завершения текущего сезона – переговоры между клубами по этому вопросу пока не стартовали. В настоящий момент в «Челси» ведутся внутренние обсуждения с целью принятия оптимального решения.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Юлиан Нагельсманн
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ЧЕЛСИ ЛИВЕРПУЛЬ
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