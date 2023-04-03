Инсайдер Романо поделился деталями возможного назначения Нагельсманна в «Челси»

Известный инсайдер Фабрицио Романо рассказал о планах «Челси» на Юлиана Нагельсманна.

Недавно уволенный из «Баварии» рулевой может стать сменщиком Грэма Поттера, которого «Челси» отправил в отставку в воскресенье. Как утверждает Романо, боссы лондонцев действительно считают Нагельсманна приоритетным кандидатом, как и предполагалось ранее. Английскому гранду придётся выплатить компенсацию «Баварии», если 35-летний специалист будет назначен до завершения текущего сезона – переговоры между клубами по этому вопросу пока не стартовали. В настоящий момент в «Челси» ведутся внутренние обсуждения с целью принятия оптимального решения.