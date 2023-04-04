«Ливерпуль» и «Челси» объявили стартовые составы

В отложенном матче восьмого тура английского чемпионата между собой сыграют «Ливерпуль» и «Челси», и накануне игры наставники обеих клубов (в «Челси» речь, впрочем, идет о временной фигуре после увольнения Грэма Поттера) объявили составы своих команд.

«Челси»: Кепа, Фофана, Кулибали, Кукурелья, Джеймс, Энцо Фернандес, Канте, Ковачич, Чилуэлл, Жоау Фелиш, Хавертц.

«Ливерпуль»: Алиссон, Гомес, Матип, Конате, Цимикас, Фабиньо, Хендерсон, Джонс, Жота, Нуньес, Фирмино.

Следить за событиями игры между «Челси» и «Ливерпулем» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.