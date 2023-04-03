Линдстрём: «Я фанат «Ливерпуля», было бы круто играть за эту команду»

Полузащитник франкфуртского «Айнтрахта» Йеспер Линдстрём прокомментировал слухи о возможном переходе в «Ливерпуль». Ранее сообщалось, что мерсисайдский клуб заинтересован в услугах датчанина.

«Я фанат «Ливерпуля», с какой-то точки зрения было бы круто играть за эту команду. Когда я услышал слухи, мне было интересно узнать, правдивы ли они. В конце концов, я болельщик этой команды», – цитирует Линдстрёма Liverpool Echo.

Линдстрём в нынешнем сезоне отметился семью голами и двумя результативными передачами в Бундеслиге. Услугами полузащитника ранее также интересовался лондонский «Арсенал».