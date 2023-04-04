Переговоры «Челси» и Нагельсманна проходят «позитивно»

Наставник Юлиан Нагельсманн в скором времени может возглавить лондонский «Челси».

Немецкий специалист стал основным кандидатом на пост у руля «синих» сразу после увольнения Грэма Поттера. Известно, что сам Нагельсманн готов вернуться к работе в ближайшее время, чтобы должность в «Челси» досталась именно ему. Согласно обновлённой информации журналиста Флориана Плеттенберга, стороны продолжают переговоры, которые проходят в позитивном ключе. В настоящий момент договорённость ещё не достигнута, однако вероятность положительного исхода довольно велика.

Напомним, что до конца марта Юлиан Нагельсманн возглавлял «Баварию».