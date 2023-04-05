«Челси» и «Ливерпуль» установили рекорд 21-го века для английского футбола

«Челси» и «Ливерпуль» встретились между собой в отложенном матче восьмого тура чемпионата Англии, и, даже не забив друг другу голов, смогли установить интересный рекорд 21-го века для английского футбола.

Дело в том, что последние четыре встречи этих клубов закончились вничью - и не просто вничью, а со счетом 0:0. Дважды это было в текущем сезоне в чемпионате, и еще два раза в финалах прошлогодних кубков - Кубка Лиги и Кубка Англии.

Такое в 21-м веке случается впервые, а в абсолюте было дважды - это поединки «Эвертона» и «Ливерпуля» в 1974-1975 годах, а также встречи «Арсенала» и КПР в период 1992-1994 годов.