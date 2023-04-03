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Романо: «Всех топ-тренеров привлекает работа в «Челси»

03 Апреля 2023 • 17:23 Комментировать
Челси
...
Ливерпуль
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04.04 22:00

Известный журналист Фабрицио Романо сообщил, что всех топ-тренеров привлекает работа в лондонском «Челси».

«Я не знаю ни одного тренера, который бы сказал, что не хотел бы работать в «Челси». Это «Челси», это эмблема, деньги, история, город, лига. Есть много причин», — сказал Романо.

Напомним, вчера, 2 апреля, руководство «Челси» отправило в отставку английского специалиста Грэма Поттера. Как ранее сообщал The Telegraph, главными претендентами на пост наставника «синих» сейчас являются Юлиан Нагельсманн, Маурисио Почеттино и Луис Эрике. Кроме того, клуб планирует пообщаться с наставником «Наполи» Лучано Спаллетти. 

После 28 туров текущего розыгрыша АПЛ «Челси» занимает 11-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 38 набранных очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Маурисио Почеттино Луис Энрике Юлиан Нагельсманн Фабрицио Романо
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ЧЕЛСИ ЛИВЕРПУЛЬ
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