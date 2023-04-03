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Бруно Сальтор – о назначении на пост временного тренера «Челси»: «Для меня это большой вызов»

03 Апреля 2023 • 15:47 Комментировать
Челси
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Ливерпуль
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04.04 22:00

Временный тренер «Челси» Бруно Сальтор прокомментировал своё назначение на новую должность. Напомним, испанец заменил Грэма Поттера, которого вчера официально уволили с команды.

«Вчера был очень грустный день. Последние сутки были очень тяжёлыми, но нам приходится справляться с ситуацией. Я здесь потому, что Грэм и клуб посчитали моё назначение самым правильным решением. Это большой вызов для меня. Постараюсь помочь игрокам за счёт своего опыта», – сказал Сальтор на пресс-конференции.

Сальтор ранее выступал за «Брайтон» в качестве футболиста, а затем присоединился к тренерскому штабу Грэма Поттера в стане «чаек». В сентябре Бруно последовал за англичанином на «Стэмфорд Бридж».

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Челси Бруно Сальтор
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ЧЕЛСИ ЛИВЕРПУЛЬ
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