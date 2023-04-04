«Челси» не интересен де Дзерби

«Челси» отправил в отставку Грэма Поттера и теперь ищет нового главного тренера для команды. Слухи связывают лондонский клуб с Роберто де Дзерби из «Брайтона». Впрочем, на самом деле итальянский специалист «Челси» не интересен, о чём на своих страницах рассказывает The Athletic. В Лондоне считают, что де Дзерби не соответствует требованиям клуба.

Во вторник вечером «Челси» проведёт домашний матч Английской премьер-лиги против «Ливерпуля». Руководить «пенсионерами» будет Бруно Сальтор, который ранее входит в штаб Грэма Поттера. Не пропустите трансляцию матча в текстовом формате.