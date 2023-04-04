«Челси» установил личный голевой антирекорд последних 30 лет

«Челси» не лучшим образом проводит первые таймы домашних матчей.

Лондонцы не сумели поразить ворота «Ливерпуля» в первом тайме домашней встречи Премьер-лиги против «Ливерпуля». Согласно сведениям Opta, это происходит уже в восьмой раз подряд – антирекорд клуба последних 30 лет. В последний раз подобное случалось с ноября 1992 года по март 1993.

Сегодняшний матч с «Ливерпулем» – первый для «Челси» с момента расставания с главным тренером Грэмом Поттером. На данный момент командой руководит временно исполняющий обязанности рулевого Бруно Сальтор, до недавних пор работавший ассистентом Поттера.