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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

В «Челси» приняли решение по Поттеру после очередного провала слухи

02 Апреля 2023 • 14:09 Комментировать
Челси
...
Ливерпуль
1 2.45 X 3.60 2 2.75
04.04 22:00

«Челси» опустился уже на 11-е место в турнирной таблице Английской премьер-лиги. В субботу лондонская команда проиграла «Астон Вилле» на родном «Стэмфорд Бридж» с результатом 0:2.

В прессе проскакивала информация о возможной отставке Поттера после очередного провального матча, однако издание Daily Mail твердит об обратном. По данным источника, в «Челси» продолжают поддерживать тренера, который принял команду осенью. Таким образом, увольнения Поттера ждать пока не приходится.

В то же время отмечается, что давление на Поттера нарастает из-за того, что без работы оказался Юлиан Нагельсманн.   

Следующий матч «Челси» проведёт 4 апреля – против «Ливерпуля».

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ЧЕЛСИ ЛИВЕРПУЛЬ
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