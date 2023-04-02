«Челси» опустился уже на 11-е место в турнирной таблице Английской премьер-лиги. В субботу лондонская команда проиграла «Астон Вилле» на родном «Стэмфорд Бридж» с результатом 0:2.

В прессе проскакивала информация о возможной отставке Поттера после очередного провального матча, однако издание Daily Mail твердит об обратном. По данным источника, в «Челси» продолжают поддерживать тренера, который принял команду осенью. Таким образом, увольнения Поттера ждать пока не приходится.

В то же время отмечается, что давление на Поттера нарастает из-за того, что без работы оказался Юлиан Нагельсманн.

Следующий матч «Челси» проведёт 4 апреля – против «Ливерпуля».