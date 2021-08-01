«Манчестер Юнайтед» должен будет выплатить Погба 20 миллионов евро в случае ухода игрока этим летом

«Манчестер Юнайтед» будет вынужден выплатить своему полузащитнику, французу Полю Погба круглую сумму в случае его ухода этим летом. Об этом сообщает The Sun.

По данным источника, если переход Погба состоится этим летом, клуб выплатит футболисту сумму в районе 20 миллионов евро. Такая опция прописана в контракте полузащитника.

Соглашение игрока с клубом истекает следующим летом, и Погба не намерен продлевать его. В связи с этим, манкунианцы могут предпочесть продажу футболиста сейчас, чтобы не терять его бесплатно через сезон.

В минувшем сезоне Поль Погба провел за «Манчестер Юнайтед» 26 матчей в рамках английского чемпионата и отметился 3 голами и 3 голевыми пасами.