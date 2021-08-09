Санчо провел первую тренировку в составе «Манчестер Юнайтед»

Новичок «Манчестер Юнайтед» Джедон Санчо провел свою первую тренировку в новом клубе, передаёт пресс-служба манкунианцев.

Игрок прибыл в расположение клуба после отпуска, который ему предоставили в связи с выступлениями на Евро-2020, где он, вместе со сборной Англии, добрался до финала турнира, в котором англичане уступили сборной Италии в серии послематчевых пенальти.

Санчо перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Боруссии» Дортмунд за 85 миллионов евро. Ранее игрок выступал за молодёжные команды «Манчестер Сити», который получит за этот трансфер около 15 миллионов евро.

Напомним, что вторым новичком «МЮ» в это трансферное окно стал защитник «Реала» Рафаэль Варан, который в ближайшее время должен пройти медосмотр и подписать контракт.