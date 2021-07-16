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Джо Коул рассказал, как мог оказаться в «Манчестер Юнайтед», будучи тинейджером

16 Июля 2021, 23:17,

Известный в прошлом футболист, англичанин Джо Коул рассказал, как однажды его приглашал в «Манчестер Юнайтед» сам Алекс Фергюсон.

«Он (Фергюсон) звонил моим родителям. Моя мама посчитала, что это розыгрыш, но когда она, наконец, удостоверилась, что это был сам Фергюсон, она чуть не уронила телефон. В итоге я поехал в клуб на просмотр, и всё было замечательно».

Спустя некоторое время Фергюсон пригласил нас на финал Кубка Англии, но к тому времени я уже решил, что хочу продолжить играть за «Вест Хэм». Там были мои приятели. Мы тогда выиграли молодёжный кубок», - рассказал Коул в подкасте Greatest Game.

Джо Коул за карьеру выиграл 10 трофеев, в частности, три титула чемпиона Англии.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
Теги: Манчестер Юнайтед, Алекс Фергюсон, Джо Коул
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