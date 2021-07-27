«Манчестер Юнайтед» стал еще на шаг ближе к подписанию Рафаэля Варана. Ранее сообщалось, что английский клуб достиг устной договоренности с французским защитником.

Сегодня же «МЮ» официально огласил о согласовании трансфера непосредственно с руководством мадридского «Реала». По информации британских журналистов, сумма трансфера составит около 48 миллионов евро, а Варан получит контракт на 4 года с опцией продления еще на один сезон.

28-летний игрок в ближайшее время прибудет в Манчестер для прохождения медосмотра, после чего подпишет соглашение со своим новым клубом. В составе «Реала» Рафаэль провел почти 10 лет, и за это время успел выиграть 4 трофея Лиги чемпионов.