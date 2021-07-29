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Англия. Премьер-лига

Шоу уверен, что сможет помочь «Манчестер Юнайтед» в первом матче сезона

29 Июля 2021 • 15:55 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Лидс
14.08 14:30
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Левый защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Люк Шоу выразил уверенность в том, что сможет выйти на поле уже в матче первого тура английской Премьер-лиги против «Лидса» Марсело Бьелсы.

Люк Шоу до сих пор не возобновил тренировки с командой после выступления на летнем чемпионате Европы. Manchester Evening News сообщает, что медицинскому штабу клуба предстоит провести осмотр игрока, чтобы сделать выводы о сроке полного восстановления футболиста.

Как известно, Люк Шоу играл на Евро-2020 со сломанными ребрами. Сам игрок уверен, что сможет помочь команде в первых матчах нового сезона чемпионата.

В прошлом сезоне Люк Шоу в рамках английской Премьер-лиги поучаствовал в 32 матчах за «Манчестер Юнайтед», в которых отметился одним голом и пятью голевыми пасами.

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Евро-Футбол.Ру,
Лидс Манчестер Юнайтед Сборная Англии Люк Шоу
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