Филлипс высказался в поддержку борьбы против расизма

Полузащитник «Лидса» и сборной Англии Кэлвин Филлипс высказал свое мнение насчет преклонения колена перед стартовым свистком в поддержку движения Black Lives Matter, которое обозначает свою деятельность как борьбу против расизма.

В своем «Твиттере» игрок написал, что все члены его команды продолжат демонстрировать единство в борьбе с имеющейся проблемой, а символический жест будет подтверждать их добрые намерения. «Это напоминание о том, что таким вещам не место в футбольном мире», - поделился Филлипс.

Напомним, что движение Black Lives Matter уже нажило себе противников. Одной из первых команд, которая решила не преклоняться на колено стала чешская «Славия», а на прошедшем чемпионате Европы от подобной демонстрации отказались несколько сборных. Причина этому – недоверие к организации, которую обвиняют в отмывании денег.

All of us at @LUFC, as well as all other players in the premier league will continue to show our unity against racism by taking the knee this season. A reminder that there is no room for racism anywhere in society.https://t.co/y3OXdErI1B pic.twitter.com/AZqbe3jzur