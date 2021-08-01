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Англия. Премьер-лига

Представители Сауля отправятся в Англию на переговоры с потенциальными покупателями слухи

01 Августа 2021 • 15:59 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Лидс
14.08 14:30
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Сауль Ньигес, по всей видимости, все же покинет мадридский «Атлетико» в текущее трансферное окно. Испанец, находившийся в структуре клуба с 14 лет, попрощается с родной командой.

Представители 26-летнего футболиста с минуты на минуту должны отправиться в Англию, об этом сообщает DailyMail. Поговаривают, что на Сауля претендует сразу два участника Лиги чемпионов – «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».

Сумма потенциального трансфера может составить 40 миллионов евро, а сам игрок планирует определиться со своим будущим еще до старта чемпионатов Англии или Испании.

Стоит отметить, что в прошлом году полузащитник стал триумфатором Ла Лиги в составе «матрасников».

Обновление через: 60 сек.
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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Атлетико Мадрид Манчестер Юнайтед Сауль Ньигес Трансферы футбола - лето 2021
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