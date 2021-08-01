Сауль Ньигес, по всей видимости, все же покинет мадридский «Атлетико» в текущее трансферное окно. Испанец, находившийся в структуре клуба с 14 лет, попрощается с родной командой.

Представители 26-летнего футболиста с минуты на минуту должны отправиться в Англию, об этом сообщает DailyMail. Поговаривают, что на Сауля претендует сразу два участника Лиги чемпионов – «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».

Сумма потенциального трансфера может составить 40 миллионов евро, а сам игрок планирует определиться со своим будущим еще до старта чемпионатов Англии или Испании.

Стоит отметить, что в прошлом году полузащитник стал триумфатором Ла Лиги в составе «матрасников».