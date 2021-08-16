Четыре человека было арестовано после матча «МЮ» - «Лидс»

Помимо разгромной победы манкунианцев, встреча «Манчестер Юнайтед» и «Лидса» запомнилась еще и неприятным инцидентом.

Как сообщает SkySports, полиция вынуждена была разнимать стычку болельщиков возле стадиона. В последствии, было арестовано четыре человека, все они находились в состоянии алкогольного опьянения. Поговаривают, что камеры видеонаблюдения показали, как в ходе драки некоторые лица использовали кресла и мусорные баки.

Также, один из арестованных напал на сотрудника полиции. Двое виновников уже были выпущены, а остальные, скорее всего, будут отправлены на испытательные работы.