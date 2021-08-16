Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 186 Комментарии
Англия. Премьер-лига

Четыре человека было арестовано после матча «МЮ» - «Лидс»

16 Августа 2021 • 22:56 Комментировать
Манчестер Юнайтед
5:1
Лидс
окончен
1000 рублей бесплатная ставка

Помимо разгромной победы манкунианцев, встреча «Манчестер Юнайтед» и «Лидса» запомнилась еще и неприятным инцидентом.

Как сообщает SkySports, полиция вынуждена была разнимать стычку болельщиков возле стадиона. В последствии, было арестовано четыре человека, все они находились в состоянии алкогольного опьянения. Поговаривают, что камеры видеонаблюдения показали, как в ходе драки некоторые лица использовали кресла и мусорные баки.

Также, один из арестованных напал на сотрудника полиции. Двое виновников уже были выпущены, а остальные, скорее всего, будут отправлены на испытательные работы.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лидс Манчестер Юнайтед Апл
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Августа
22:56 · Англия. Премьер-лига
Четыре человека было арестовано после матча «МЮ» - «Лидс»
21:29 · Англия. Премьер-лига
Варан провел первую тренировку в «Манчестер Юнайтед» фото
21:09 · Англия. Премьер-лига
Лингард снова отправился в аренду в «Вест Хэм»
18:54 · Англия. Премьер-лига
​Лукаку сравнил АПЛ и Серию А
15:29 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» следит за игроком с ростом в 206 сантиметров слухи
14:32 · Англия. Премьер-лига
​Фернандеш: «Погба может делать по 5-6 ассистов за матч»
13:46 · Англия. Премьер-лига
Ван Дейк - о возвращении после травмы: «Я не робот»
13:15 · Англия. Премьер-лига
Джака подпишет новый контракт с «Арсеналом»
13:07 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» решил не подписывать нового форварда этим летом
12:31 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» нацелился на очередного звёздного футболиста, которого хочет подписать бесплатно
12:31 · Англия. Премьер-лига
Нуну: «Мы ожидаем, что Кейн останется в «Тоттенхэме»
12:23 · Англия. Премьер-лига
Ярмоленко прокомментировал успешный старт «Вест Хэма» в АПЛ
11:53 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» нашёл усиление в Серии А
11:46 · Россия. Премьер-лига
Клуб АПЛ заинтересовался защитником «Локомотива»
11:36 · Англия. Премьер-лига
Зинченко прокомментировал неудачный старт «Манчестер Сити» в АПЛ
Все новости
Рекомендуем
 