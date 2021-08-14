Погба - первый игрок в истории «МЮ», сделавший 4 ассиста в матче АПЛ

Французский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба показал великолепную игру в матче стартового тура Премьер-лиги против «Лидса». Встреча завершилась разгромной победой «красных дьяволов» со счетом 5:1.

Погба сделал в прошедшем поединке четыре результативные передачи. Хавбек дважды помог отличиться Бруну Фернандешу, а также сделал по одному ассисту на Гринвуда и Фреда.

По данным Opta Sports, француз стал первым игроком в истории «Манчестер Юнайтед», отдавшим четыре голевые передачи за матч.

Поль выступает за манкунианцев с 2016 года. Действующее трудовое соглашение полузащитника с клубом истекает по окончании текущего сезона.