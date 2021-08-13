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Англия. Премьер-лига

Магуайр: «Разочаровывает, что я ещё ничего не выиграл в Манчестере»

13 Августа 2021 • 00:35 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Лидс
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В преддверии старта нового сезона Гарри Магуайр поделился ожиданиями касательно личных и командных целей. Защитник «Манчестер Юнайтед» ответил на ряд вопросов Sky Sports, затронув тему проигранных полуфиналов и финалов.

Англичанин, присоединившийся к команде в 2019 году, признался, с какими проблемами сталкивается по ходу своей карьеры. Как оказалось, его очень сильно разочаровывает тот факт, что в составе манкунианцев ему до сих пор не удалось примерить на себе золотые медали. «Иногда я задумываюсь об этом перед сном. Хочется как можно быстрее добиться чего-то здесь, в Манчестере», - подытожил свои размышления Магуайр.

Напомним, что весной этого года 28-летний футболист вместе с командой проиграли «Вильярреалу» в решающем матче Лиги Европы, а уже летом сборная Англии с представителем «МЮ» в составе уступила итальянцам в поединке за звание чемпиона Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Апл Гарри Магуайр
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