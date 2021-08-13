Магуайр: «Разочаровывает, что я ещё ничего не выиграл в Манчестере»

В преддверии старта нового сезона Гарри Магуайр поделился ожиданиями касательно личных и командных целей. Защитник «Манчестер Юнайтед» ответил на ряд вопросов Sky Sports, затронув тему проигранных полуфиналов и финалов.

Англичанин, присоединившийся к команде в 2019 году, признался, с какими проблемами сталкивается по ходу своей карьеры. Как оказалось, его очень сильно разочаровывает тот факт, что в составе манкунианцев ему до сих пор не удалось примерить на себе золотые медали. «Иногда я задумываюсь об этом перед сном. Хочется как можно быстрее добиться чего-то здесь, в Манчестере», - подытожил свои размышления Магуайр.

Напомним, что весной этого года 28-летний футболист вместе с командой проиграли «Вильярреалу» в решающем матче Лиги Европы, а уже летом сборная Англии с представителем «МЮ» в составе уступила итальянцам в поединке за звание чемпиона Европы.